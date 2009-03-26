Суд зобов‘язав «1+1» спростувати інформацію, поширену про депутата Засуху

Печерський районний суд міста Києва задовольнив позов народного депутата України Тетяни ЗАСУХИ (фракція Партії регіонів) про захист честі, гідності та ділової репутації. Зокрема, суд визнав недостовірною інформацію під назвою «Елітна ковбаса з елітних скакунів» (або «Ковбаса зі скакунів»), що транслювалась у вечірній ефірний час 1 та 2 жовтня минулого року в «Телевізійній службі новин» «Студії 1+1».

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Тетяни ЗАСУХИ, судовим рішенням від 11 березня 2009 року телерадіокомпанію «Студія 1+1» зобов‘язано терміново (після набрання рішенням законної сили – УНІАН) в вечірній ефірний час в телепередачі ТСН спростувати зазначену недостовірну інформацію.

Як стало відомо УНІАН, 1 та 2 жовтня минулого року в вечірній ефірний час на телевізійному каналі в телепередачі ТСН «Студії 1+1» транслювалась інформація, в якій Т.ЗАСУХУ було звинувачено в поганому ставленні до скакунів, а саме - що вона нібито пускає породистих коней «під ніж».

Зокрема, в зазначеній інформації йшлося про те, що в селі Ковалівка під Києвом чистокровних племінних жеребців, «власницею яких є народна обраниця Тетяна ЗАСУХА», нібито відправляють на бійню. Доглядач за кіньми Ігор КОРОЛЬКО розповів у інтерв‘ю, що на конеферму приїжджають м‘ясники і забивають породистих коней на м‘ясо. Також транслювалось інтерв‘ю з кінорежисером В‘ячеславом СТЕЦЕНКОМ, який «почув інформацію про ситуацію на фермі та вирішив урятувати скакунів від ножа». В телепередачі він заявив, що «вирізується поголів‘я чистокровних коней…».

У прес-службі Т.ЗАСУХИ підкреслили, що зазначена інформація «не могла не образити людину, громадянку, народного депутата, Героя України, яка за захистом свого конституційного права на повагу честі і гідності вимушена була звернутись до суду».

За інформацією прес-служби, через тривале ігнорування викликів до суду з боку відповідачів - представників телерадіокомпанії, кінорежисера, ведучих, які оприлюднили недостовірну інформацію, судове провадження по зазначеній справі тривало близько п‘яти місяців. Крім того, прес-служба Т.ЗАСУХИ зазначила, що основним аргументом проти позову «Студії 1+1» було твердження, що позивачами не надано доказів поширення оскаржуваної інформації, а запис передачі, наданий як доказ, нібито не є належним доказом.