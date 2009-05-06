Рахункова палата виявила в КМДА неефективне використання 161 млн. грн.

Рахуноква палата України заявляє, що Київська міська державна адміністрація у 2008 році при використанні коштів субвенції з державного бюджету України на виконання функцій столиці неефективно використала 161,8 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Рахункової палати з посиланням на результати проведеного відомством аудиту.

У Рахунковій палаті зазначають, що для здійснення функцій столиці з 2007 року щорічно у законі про держбюджет передбачаються кошти. Відповідно, КМДА і Кабінет міністрів України розробляють Програму забезпечення виконання м. Києвом функцій столиці України, яка затверджується постановою уряду.

За висновками колегії Рахункової палати, програма 2008 року не відповідає визначеним Законом України ”Про державні цільові програми” нормам. Не розроблено паспорт програми, не визначені конкретні кінцеві результати, не призначений державний замовник. Київською міськдержадміністрацією не визначено відповідальної посадової особи за координацію і виконання заходів програми.

“Таким чином, не встановлено організаційний механізм управління програмою. Як наслідок, програма стала практично некерованою, що створило умови для безконтрольного витрачання коштів, невиконання заходів програми у запланованих обсягах”, йдеться у повідомленні Рахункової палати.

Згідно з оприлюдненою інформацією, прорахунки з боку Київської міськдержадміністрації, Міністерства фінансів, Кабінету міністрів на етапі планування програми призвели до внесення протягом року до неї змін, перерозподілу асигнувань і збільшення майже у два рази кількості об`єктів будівництва і реконструкції, бюджетні кошти розпорошувалися між об`єктами з низьким ступенем будівельної готовності.

Крім того, до програми включені і профінансовані видатки на ремонт і реконструкцію будівель центральних органів виконавчої влади, судових структур, державних підприємств, виплату надбавок до заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста (20% від загального обсягу), що не відносяться до столичних функцій і мають фінансуватися у встановленому порядку за окремими бюджетними програмами за рахунок відповідного бюджету (державного або міського бюджету Києва).

Водночас, за даними Рахункової палати, через відсутність механізму управління програмою, несвоєчасного фінансування з держбюджету, у 2008 році не виконані передбачені роботи з будівництва, капітального ремонту, реконструкції об´єктів на загальну суму 375,3 млн. грн. (або 28% до планових обсягів), які були спрямовані на авансування робіт. Міською владою співфінансування об`єктів програми було забезпечено лише на 46% від планового обсягу власних коштів. В результаті незавершені роботи на життєво необхідних місту об`єктах, передбачених до введення в експлуатацію у 2008 року, зокрема, це стосується трьох станцій Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену та придбання рухомого складу для міського пасажирського транспорту.

У Рахунковій палаті також зазначають, що в КМДА відсутній системний підхід до розробки проекту будівництва майбутньої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, що не дозволило розпочати її спорудження та поліпшити транспортне обслуговування 450 тис. жителів масивів Вигурівщина-Троєщина та Райдужний. І хоча із двох розроблених проектів не було визначено, за яким буде здійснюватися будівництво, на виконання робіт по другому проекту витрачено 4,6 млн. грн., а підприємству, розташованому на можливому маршруті по одному з проектів забудови, в якості компенсації збитків перераховано 10,9 млн. грн.

Залишився недовиконаним один з основних заходів програми, який передбачений Державною цільовою програмою щодо проведення в Україні чемпіонату з футболу Євро-2012 - реконструкція Національного спортивного комплексу ”Олімпійський” з плановим обсягом фінансування в сумі 300 млн. грн. У Рахунковій палаті зазначають, що при внесенні урядом змін до Програми забезпечення м. Києвом функцій столиці зазначений обсяг був зменшений до 260 млн. грн., з яких фактично виділено за рахунок субвенції з державного бюджету 247,4 млн. грн. Надання Мінфіном фінансування в останні дні бюджетного року, в обсягу понад 50% планових призначень, призвело до невиконання у 2008 році робіт на цьому об`єкті та утворення дебіторської заборгованості в сумі 115,1 млн. грн.

Про результати зазначеного аудиту поінформовано Президента України, Верховну Раду України, Кабінет міністрів. Висновок до звіту про результати аудиту направлено Київській міській держадміністрації для вжиття заходів щодо усунення порушень.