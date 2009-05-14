У Києві порушується законодавство про відходи

Поводження з відходами у Києві необхідно привести у відповідність до вимог закону, заявляють у прокуратурі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, відомством проведено перевірки стану виконання у місті законодавства про відходи.

Перевірками виявлені порушення вимог статей законів «Про місцеві державні адміністрації», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», іншого природоохоронного законодавства.

Як наслідок цих порушень - у місті утворюються численні сміттєзвалища, які забруднюють землі, у тому числі природно-заповідного фонду та прибережних захисних смуг водних об’єктів, що заподіює шкоду довкіллю. Роками не вирішується проблема поводження з токсичними та іншими небезпечними відходами.

Керівникам районних державних адміністрацій прокурорами внесені подання про усунення порушень законодавства про відходи. Прокуратурою міста підготовлено відповідні подання керівникам Київської міської державної адміністрації, Державної екологічної інспекції у місті Києві та міської санепідемслужби.

Відповідно до даних прокуратури, всього за результатами перевірок прокурорами внесено 47 приписів та подань про усунення порушень законодавства про відходи, а за наслідками розгляду документів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 94 посадові особи.

За фактами забруднення земель відходами прокурорами порушено 3 кримінальні справи, які на даний час розслідуються.

Прокуратурою до суду заявлено десятки позовів про відшкодування завданих довкіллю збитків внаслідок засмічення земель відходами.

Як зазначають у відомстві, з метою узгодження спільних дій, спрямованих на забезпечення у столиці неухильного додержання вимог зазначеного законодавства, 27 квітня відбулась міжвідомча нарада, яку проводив

Міжвідомча нарада, яка відбулася 27 квітня за участі представників міської та районних державних адміністрацій, а також керівників державних контролюючих органів та безпосередньо прокурора міста Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, прийняла постанову, яка окреслює коло конкретних заходів, спрямованих на усунення наявних порушень законодавства про відходи, вирішення проблемних для міста питань, що дозволить мешканцям столиці в повній мірі використовувати передбачене Конституцією право на безпечне довкілля.