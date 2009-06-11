Верховна Рада визначила, що таке корупція

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 250 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни у Кримінальний кодекс України. Зокрема, передбачається, що зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, своїх повноважень всупереч інтересам цієї юридичної особи, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, карається штрафом від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається штрафом від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, передбачено, що перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також законом передбачено, що за використання своїх повноважень аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи членом трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів, всупереч своїм повноваженням з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або з метою заподіяння шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також передбачено введення статті 2354 - комерційний підкуп. Тобто пропозиція, надання або передача службовій особі юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій чи бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй повноважень караються штрафом від 100 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, караються штрафом від 350 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй повноважень карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Також законом посилено відповідальність за хабарництво.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2010 року.