Новий проект Житлового кодексу зберігає корупційні схеми?

Новий проект Житлового кодексу, який підготовлений Міністерством з питань житлово-комунального господарства і внесений до парламенту Кабінетом міністрів, не містить ефективних механізмів для реформування сфери ЖКГ.

Таку думку УНІАН висловив директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА.

На його думку, головна проблема документа – не підтверджені методи регулювання ринку і достатньо жорстка адміністративна складова.

«Новий проект Житлового кодексу, підготовлений в надрах МінЖКГ, не варто розцінювати як ефективний механізм реформування сфери ЖКГ. У законопроекті є ряд моментів, які не сприяють введенню реальних регуляторних механізмів і не спрощують процедуру надання альтернативних послуг на ринку ЖКГ. Видно, що чиновники писали законопроект з тим, щоб продовжувати маніпулювати своїм статусом і майже в ручному режимі управляти галуззю», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, ринкові механізми повинні бути задіяні у сфері ЖКГ. Тільки тоді можна буде говорити про поліпшення якості послуг.

«Ринок ЖКГ схильний до впливу таких самих законів саморегулювання, як і ринок енергетики, зв`язку й ін. Спроби вести неконкурентну боротьбу призводять, як ми бачимо, до погіршення якості послуг і посилення корупційної складової. Ці моменти варто чітко розписати в новому проекті Житлового кодексу», - зазначив директор АМС.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Верховна Рада України не підтримала проект Житлового кодексу.

У ВР було зареєстровано два проекти Житлового кодексу, один з яких внесений народним депутатом України Олександром ПОПОВИМ (фракція ПР), а другий урядом. Народні депутати України підтримали пропозицію про відправку двох законопроектів на повторне перше читання.