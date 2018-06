ПР: Тимошенко готує корупційну оборудку на мільярд доларів

Член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров`я Віктор КОРЖ звинувачує уряд в намірі «таємно, в рамках реалізації корупційної схеми» зробити закупівлі у іноземних компаній на суму більше мільярда доларів для потреб вітчизняної системи охорони здоров`я.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві В.КОРЖА. У ній депутат оприлюднив рішення Кабінету міністрів про використання державних коштів на охорону здоров`я.

За інформацією народного депутата, 5 серпня 2009 року уряд прийняв два рішення – №818 і №819, – які, як відзначив В.КОРЖ, «сміливо можна назвати класичним прикладом корупції і розбазарювання народних грошей».

“Те, що ці документи дотепер ніде не опубліковані, підтверджує, що влада хотіла б зберегти в таємниці цинічну схему розкрадання коштів, які прямують на охорону здоров`я”, – заявив народний депутат.

«Без проведення тендерів, обов`язкових для закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, без жодного обґрунтування необхідності такої закупівлі, без техніко-економічних розрахунків діючий уряд дозволив держпідприємству «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров`я витратити безпрецедентні в історії вітчизняної охорони здоров`я суми – 500 млн. євро і 400 млн. доларів – на закупівлю медичного устаткування, транспорту і лікарських засобів», – пояснив В.КОРЖ.

«І все це – в рамках якогось «інвестиційного проекту по проектуванню, будівництву і оснащенню фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій.

Без необхідного на те рішення Верховної Ради України, без внесення змін в Закон про бюджет, без жодного конкурсу, без вивчення цінових пропозицій інших постачальників уряд визначив постачальниками дві канадські компанії: SNC-Lavalin International Inc., West International Ltd. і австрійську Vamed engineering GmbH & Co CG», - повідомив В.КОРЖ, уточнивши, що «їх назви нічого не говорять ні учасникам українського медичного ринку, ні медикам, ні фахівцям з медичної техніки».

«Що ж виходить? За якимсь невідомим «інвестиційним проектом», нікому не відомі компанії одержують величезні кошти на поставку до України невідомо чого, і невідомо для чого? Адже визначити потребу установ охорони здоров`я, розміщених в сільській місцевості, в будівництві типових приміщень, медичному устаткуванні, транспортних засобах і засобах зв`язку Кабмін доручив міжвідомчій робочій групі всього місяць тому (розпорядження №898-р від 8 липня 2009 р.)», – заявив народний депутат, підкресливши, що уряд виділяє «більше мільярда доларів трьом іноземним компаніям, навіть не знаючи, що насправді необхідне сільській медицині».

На думку народного депутата, «реалізація міфічного проекту загрожує припиненням державного фінансування охорони здоров`я в цілому».

«Чому, порушуючи антикризовий закон, прийнятий Верховною Радою за пропозицією того ж уряду, і забороняючого закупівлі у іноземних виробників, потрібно було закупляти устаткування, яке в змозі виробляти вітчизняні підприємства, у зарубіжних компаній?», – задався питанням В.КОРЖ.

Він також підкреслив, що Партія регіонів ініціюватиме розгляд законності вищезазначених урядових ухвал на засіданні профільного комітету ВР і створення спеціальної слідчої комісії для розслідування даного питання.