Мін‘юст ініціюватиме зміни до банківського закону

Міністерство юстиції України ініціюватиме зміни до Закону “Про банки та банківську діяльність», зокрема, до статті 85 та пункту 2 Прикінцевих положень указанного Закону. Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук.

За словами Міністра, нова редакція окремих положень Закону “Про банки та банківську діяльність» була затверджена 24 липня 2009 року в результаті прийняття Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків». При цьому, нові норми Закону були ухваленні в порушення статті 22 Конституції України, якою встановлено, що при прийнятті законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Так, новою редакцією статті 85 Закону України “Про банки та банківську діяльність» було встановлено, що мораторій на задоволення кредиторів банку не поширюється лише на зобов‘язання, які пов‘язані з обслуговуванням господарської діяльності банку.

Крім того, у пункті 2 Прикінцевих положень вказаного Закону встановлено, що Національний банк України має право продовжити на термін до шести місяців мораторій на задоволення вимог кредиторів банку, в якому на момент прийняття цього Закону введено мораторій.

Проте, попередня редакція статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не надавала одноособових прав тимчасовому адміністратору встановлювати ліміти виплати заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, соціальних допомог під час запровадження у банку мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Також, Закон про банки не надавав Національному банку права на продовження терміну мораторію на задоволення вимог кредиторів.

З огляду на це, зазначив Міністр юстиції, Мін‘юст вважає, що вказані норми Закону порушують статтю 22 Конституції України. У зв’язку з цим, Міністерство юстиції виступає ініціатором підготовки законопроекту приведення вказаних норм у відповідність до чинного законодавства.

Міністр юстиції також нагадав, що за тиждень до ухвалення Верховною Радою Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків», Міністерство юстиції надавало відповідь на запит народних депутатів України стосовно указаних положень Закону “Про банки та банківську діяльність». (Інформація про лист Мін‘юсту була озвучена Міністром юстиції 4 вересня на прес-конференції в інформаційному агентстві «ІнтерМедіа консалтинг»).

У своєму листі Міністерство юстиції, підкреслювало, що мораторій на задоволення вимог кредиторів не може поширюватися на зобов‘язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації. Зокрема, йшлося у листі, відмови банків виплачувати клієнтам депозити, терміни яких закінчилися до початку роботи в цих банках тимчасових адміністрацій, є незаконними. Крім того, Мін‘юст наголошував, що мораторій не може поширюватися на вимоги щодо виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров‘ю та життю громадян, авторської винагороди тощо, тобто, на задоволення вимог кредиторів, строк виконання яких настав після призначення тимчасової адміністрації та в період її дії.