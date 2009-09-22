ВСУ не підтримує передачу до цивільної юрисдикції справ щодо соцвиплат

Верховний суд України не підтримує законодавчу ініціативу депутатів про передачу підвідомчості до цивільної юрисдикції справ, пов’язаних із соціальними виплатами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного суду України, такий висновок зроблений за результатами розгляду проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами)”.

“Метою запровадження адміністративного судочинства в Україні якраз і було створення спеціалізованого судового механізму розгляду скарг громадян, юридичних осіб на незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (адміністративних органів), їхніх посадових чи службових осіб, у тому числі у сфері соціальних правовідносин”, - зазначили у Верховному суді.

Згідно із Кодексом адміністративного судочинства України, до компетенції адміністративних судів віднесено розгляд і вирішення спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень щодо оскарження їх рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Тобто відповідачем у справах адміністративної юрисдикції, як правило, є суб’єкт владних повноважень.

Саме такою властивістю (володінням публічно-владними повноваженнями) характеризується відповідач у справах стосовно призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації. У зв’язку з цим саме у порядку адміністративного судочинства має розглядатися та вирішуватися зазначена категорія спорів, оскільки тільки цей вид судового процесу, а не цивільний, розраховано за принципами доказування (порядку надання доказів) на захист прав і свобод громадян від порушень їх органами державної влади.

У Верховному суді вважають, що принципи диспозитивності та офіційності в адміністративному судочинстві є значно ширшими, ніж у цивільному. “Суд може вийти за межі позовних вимог у разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб; а також установлено право суду з власної ініціативи витребувати докази, необхідні, на його думку, для з’ясування всіх обставин у справі. Крім того, в адміністративному процесі запроваджено концепцію “презумпції вини” суб’єкта владних повноважень. Фізична чи юридична особа в адміністративному процесі не повинні доводити, що їх законні права та інтереси порушено. Саме суб’єкт владних повноважень зобов’язаний довести, що він діяв у межах, установлених законом, відповідно до повноважень і у спосіб, що визначені законом”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

Крім того, у Верховному суді переконані, що в разі прийняття запропонованого законопроекту виникнуть проблеми й організаційного характеру, а саме: значно зросте навантаження на систему цивільних судів та погіршиться стан справ із захистом ними цивільних (майнових) прав громадян.

“Отже, зміна предметної підсудності справ, пов’язаних із соціальними виплатами громадян, які становлять основну кількість адміністративних справ, ставить під сумнів доцільність існування адміністративного судочинства та системи адміністративних судів в Україні”, - наголошують у Верховному суді.

Довідка УНІАН. У Верховній Раді 23 липня за ініціативою народних депутатів Олександра ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів), Андрія ПОРТНОВА та Володимира ПИЛИПЕНКА (фракція БЮТ) зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами)” (№ 5010).

Законопроектом передбачається внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо визначення підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами, за органами правосуддя цивільної юрисдикції.