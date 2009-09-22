Держфінмоніторинг у серпні звернувся до іноземних колег

Минулого місяця Держфінмоніторингом направлено 44 запити до підрозділів фінансових розвідок (ПФР) іноземних країн стосовно справ, що можуть бути пов’язані з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу, зокрема, ці запити були надіслані до 32 ПФР.

Упродовж серпня до Держфінмоніторингу надійшли 52 відповіді, включаючи відповіді на раніше направлені запити. В той же час підрозділи фінансових розвідок інших країн звернулися до своїх українських колег з 16 запитами, на 12 з яких Комітетом були надані оперативні відповіді.

Як зазначив голова Державного комітету фінансового моніторингу України Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ, міжнародне співробітництво необхідне на всіх етапах боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Він зауважив, що, наприклад, на етапі збору фінансової розвідувальної інформації підрозділи фінансової розвідки мають проводити обмін інформацією по справах, аби отримати можливість для належного аналізу повідомлень про підозрілі дії.

І.ЧЕРКАСЬКИЙ наголосив, що це саме стосується і безпосередньо етапу розслідування. “Можливість оперативного обміну інформацією з зарубіжними колегами, без затримок, є однією з ключових функцій фінрозвідок”, - сказав він. Враховуючи, що злочинці зазвичай вдаються до незаконних дій через країни з невисоким рівнем боротьби з відмиванням коштів, існування належної бази для міжнародної співпраці допомагає кожній країні запобігати відмиванню коштів в їх власній внутрішній фінансовій системі, додав він.

В той же час, вважає голова Держфінмоніторингу, вкрай важливо, аби обмін інформацією між фінрозвідками різних країн відбувався не тільки після направлення конкретного запиту. “Якщо фінрозвідка якоїсь країни має певну інформацію, що може стати в нагоді іншій країні, необхідно більш активно, за власною ініціативою, надавати її іншій стороні”, - сказав він.

І.ЧЕРКАСЬКИЙ повідомив, що на сьогодні Комітет співпрацює більш ніж з 100 ПФР, і найбільш активний обмін інформацією здійснюється з ПФР Кіпру, Польщі, Великої Британії, Латвії, Литви, Російської Федерації. Він також зауважив, що з метою активізації співпраці та виходу на більш високий рівень Держфінмоніторингом України було підписано угоди з фінрозвідками США та Австралії.