Профспілка вугільників подала позов на дії Мінвуглепрому

Центральний комітет Профспілки працівників вугільної промисловості України (ЦК ППВП) направив позов до Окружного адміністративного суду м. Києва на незаконні дії Міністерства вугільної промисловості в частині виданого наказу № 253/1 від 17 червня 2009 року щодо реорганізації ДП «Луганськвугілля».

Як повідомила УНІАН прес-служба ЦК ППВП, цей наказ міністра Віктора ПОЛТАВЦЯ зобов’язує вичленити чотири шахти (ім. Артема, «Фащевська», «Лутугінська», «Черкаська»), а також автобазу і санаторії-профілакторії «Парус» і «Шахтар», що входять до складу ДП «Луганськвугілля», і на їх базі створити нове вугільне об`єднання «Східвугілля».

У своєму позові галузева профспілка просить суд скасувати наказ Мінвуглепрому № 253/1 як виданий з порушенням чинного законодавства і Галузевої угоди.

У прес-службі зазначають, що в наказі говориться, що створення ДП «Східвугілля» має завершитися до 1 листопада 2009 року. Але, як повідомив голова Луганської територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України Петро ШЕВЧЕНКО, досі ні трудові колективи, ні профспілкові організації відчужуваних шахт не одержали економічного обгрунтування реорганізації, а також гарантій Мінвуглепрому. Він вважає, що після такої «реорганізації» вугільні підприємства будуть просто закриті. Крім того, в наказі про реорганізацію не було враховано думку трудових колективів, він не був узгоджений з профспілковими організаціями, які представляють їхні інтереси, а попередня практика свідчить, що подібні переведення до новостворених ДП найчастіше призводять до значного звуження соціально-трудових гарантій трудящих.

Довідка УНІАН. В даний час до складу ДП “Луганськвугілля” входять 19 відособлених підрозділів, зокрема 8 шахт. Чотири з них: ш/у «Луганське», «ім.19 з`їзду КПРС», «Никанор-Нова», «Вергілевська» мають значні запаси вугілля і є потенційно прибутковими. Решта: «Лутугінська», «Черкаська», «Фащевська», «ім.Артема» мають менші запаси вугілля і є збитковими.

Проектна потужність ДП «Луганськвугілля» - 5 млн. 260 тис. тонн, виробнича потужність станом на 01.01.09 – 3 млн. 930 тис. тонн, промислові запаси становлять 357,8 млн. тонн, що дозволяє вести видобуток вугілля від 26 до 150 років. Видобувається вугілля марок «Г» і «П», йде на теплоелектростанції. В даний час розробляється 16 шахтних пластів геологічною потужністю 0,93 м.