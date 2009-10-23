Мін’юст скасує держреєстрацію актів, які визнають покер спортом

Уряд доручив Міністерству у справах сім’ї молоді та спорту і Міністерству юстиції забезпечити скасування державної реєстрації відомчих актів, відповідно до яких окремі види азартних ігор, зокрема покер, віднесені до категорії спортивних змагань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, про це йдеться у відповіді прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на його звернення з проханням дати оцінку відповідності чинному законодавству і державному підходу по врегулюванню діяльності у галузі грального бізнесу спробі зайняти нішу колишніх казино і салонів гральних автоматів Інтернет-послугами з азартних ігор та легалізованим під спорт покером.

Прем’єр-міністр повідомила, що з метою розроблення запобіжних заходів щодо розгортання в Україні незаконного бізнесу з використанням сучасних електронних мереж та мережі Інтернет у Кабінеті міністрів було проведено відповідну нараду, на якій розглянуто питання щодо організації виконання Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» та заходів, які вживаються для забезпечення неухильного його дотримання.

За результатами цієї наради відповідним центральним органам виконавчої влади доручено вжити заходів до протидії незаконному проведенню азартних ігор із застосуванням комп’ютерної мережі, зокрема Інтернету, активізувати роботу мобільних груп для проведення перевірок щодо законності діяльності Інтернет-клубів і покер-клубів.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Кабінет міністрів протягом трьох місяців із дня набуття чинності цього закону зобов`язаний був розробити й внести на розгляд Верховної Ради законопроект про діяльність із організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня Ю.ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.

Раніше проект концепції законопроекту про гральний бізнес було розроблено Міністерством фінансів, аналогічний законопроект розробив Державний комітет із питань регуляторної політики і підприємництва, проте жоден із них досі не подано на розгляд Верховної Ради.

М.ТОМЕНКО 7 жовтня направив Ю.ТИМОШЕНКО своє звернення з приводу тінізації грального бізнесу.