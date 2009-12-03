Ставнійчук не сподобалось як відхилено закон про вибори Президента

Зміни до закону про вибори Президента парламент відхилив з використанням неконституційної процедури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК.

«Використана була процедура, положення якої практично визнані тиждень тому Конституційним Судом втретє такими, що не відповідають Конституції України. З огляду на це та беручи до уваги правову позицію Конституційного Суду про те, що регламент Верховної Ради повинен прийматись Верховною Радою, як це передбачено Конституцією України, виключно у вигляді відповідного закону, – парламент мав би зважити невідкладно на цю позицію Конституційного Суду», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона зазначила, що Верховна Рада проігнорувала позицію КС, і це дало можливість використовувати неконституційний регламент для того, щоб «в цинічний спосіб» не прийняти відповідні зміни до закону про вибори Президента України.

М.СТАВНІЙЧУК також звернула увагу, що зміни до закону про вибори Президента на розгляд ВР виносились ще два тижні тому, і він мав усі об’єктивні підстави розглянути відповідні пропозиції у другому читанні.

Заступник глави СП зазначила, що розгляд змін до закону про вибори глави держави були штучно провалені у зв’язку з тим, що це питання розглядалося у середу, коли парламент працює за скороченим графіком.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада відхилила законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

Парламент розглядав поправки до закону про вибори Президента протягом двох днів. Всього до другого читання було подано 243 поправки. Жодна поправка до цього закону під час його розгляду в другому читанні не була підтримана.

Як пояснив головуючий на пленарному засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, оскільки не була підтримана жодна поправка до цього закону, то немає і предмету для голосування та ухвалення його у другому читанні та в цілому.

27 листопада Конституційний Суд України визнав неконституційними закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» від 4 вересня 2008 року та Регламент парламенту від 19 вересня 2008 року.