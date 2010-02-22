У Києві прокуратура нарешті порушила кримінальні справи за неналежну ліквідацію наслідків снігопаду

У Києві органами прокуратури порушено вже 7 кримінальних справ за фактами неналежного виконання службових обов’язків службовими особами комунальних підприємств, які відповідають за утримання прибудинкових територій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Зокрема, прокуратурою Печерського району порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості службових осіб Національного транспортного університету, що призвело до загибелі жінки, яка отримала черепно-мозкову травму внаслідок падіння з даху будівлі університету льодяної бурулі (ч. 2 ст. 367 КК України).

У Голосіївському районі столиці мешканці будинків на вулиці Горького, семеро з яких отримало травми різного ступеню важкості, неодноразово скаржилися на небезпечне пересування у дворах через неприбраний сніг та лід. Як з’ясувалося, КП «ЖЕО-112» не розчистило територію, маючи при цьому необхідну техніку, інвентар, штат працівників, кошти, які надходять від мешканців у вигляді сплати за прибирання прибудинкової території. За даним фактом прокуратурою Голосіївського району столиці порушено кримінальну справу щодо неналежного виконання службовими особами КП «ЖЕО-112» своїх службових обов’язків (ст. 367 ч. 1 КК України).

Також органами прокуратури Києва усім головам райдержадміністрацій внесено подання та приписи з вимогою негайно привести вулично-шляхові мережі до належного стану. А також винесено 8 постанов про порушення дисциплінарних проваджень відносно службових осіб комунальних підприємств.

Крім того, у прокуратурі столиці відбулася нарада за участю Контрольно-ревізійного управління в м. Києві, на якій вирішено перевірити, як житлово-експлуатаційні організації міста використовують кошти, виділені на ліквідацію стихійних наслідків.