Посольство Німеччини в Києві звинувачують в дискримінації

Викладачка Львівського національного університету ім. Івана Франка Ірина ФРИС звинувачує посольство Німеччини в Києві в дискримінації через необгрунтовану невидачу візи, а також в нелегальному зборі інформації про її особу.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві І.ФРИС до міністерств закордонних справ України та Німеччини.

І.ФРИС, котра в минулому році оскаржувала в польському суді та прокуратурі своє затримання прикордонною службою Польщі, просить міністерства розібратися в ситуації та захистити її права.

Українка відзначила, що посольство пояснило відмову у видачі візи, тим, що вона користувалася шенгенською візою, виданою польським консульством, та тим, що її перебування на німецькій території „могло б зашкодити або становити загрозу суспільним інтересам”.

„Багаторазово перебуваючи на території ФРН у наукових поїздках, жодного разу не порушила законодавства Німеччини, тому вважаю таке обґрунтування безпідставним”, - відзначила у заяві І.ФРИС.

Вона зауважила, що скористалась ”польською” шенгенською візою для участі в судовому засіданні в її справі проти дій польських прикордонників у березні 2009 року для того, аби добратися до летовища у Німеччині, звідки відбула до України.

„Оскільки я судилася із Польською прикордонною службою регіону м. Згожелець, то не дуже хотіла їхати автобусом через територію цієї прикордонної застави, де я провела ніч у камері. І тому вибрала як транспортний засіб – бюджетні авіалінії WizzAir, які літали з аеропорту у Дортмунді (найближче місто)”, - пояснила І.ФРИС.

Викладачка відзначила, що де-факто її неприємності із польською прикордонною службою викликані помилкою Німецького посольства у Києві, котре видало їй неправильний тип візи.

„Якби Німецьке посольство не видало мені національну 2-місячну візу (замість шенгенської), то мене б не затримала польська прикордонна служба, і я б не їхала на суд у м. Згожелець, та не вилітала з м. Дортмунда в Україну”, - відзначила викладачка.

І.ФРИС також заявила, що після офіційної відмови у видачі візи наприкінці минулого місяця працівники посольства телефонували до Львівського університету та збирали особисту інформацію про неї.

Викладачка назвала такі дії порушенням 32 статті Конституції України, котра забороняє збирання конфіденційної інформації без згоди особи, про яку така інформація збирається.

„У візі мені було відмовлено 6 січня 2010 року. Тому будь-яка, навіть ймовірна, підстава для діяльності посольства стосовно мене відпадає”, - наголосила І.ФРИС.

Довідка УНІАН. 26-річну викладачку І.ФРИС затримали 7 січня 2009 року працівники Лужицького відділу прикордонної служби Польщі (відповідальні за прикордонний район з Німеччиною), аргументуючи це тим, що вона не мала права їхати в Україну транзитом польською територією із національною німецькою мультивізою на 2 місяці.

Українку протримали ніч в камері, висловлювали непристойні та образливі вирази на її адресу, наступного дня змушували підписати протокол затримання, в якому вона визнає вину, й погрожували більшими проблемами, якщо вона цього не зробить.

І.ФРИС не підписала протокол й оскаржила своє затримання в суді та прокуратурі.

Суд у Згожельці 2 березня 2009 року визнав правомірним затримання, назвавши підставою для свого рішення 18 статтю Шенгенського кодексу, котра, однак, регулює застосування довгострокових віз (понад 3 місяці), а І.ФРИС мала короткострокову двомісячну візу.

Прокуратура у Згожельці продовжує розглядати справу.