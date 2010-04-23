Голова КС обіцяє вивчити харківські угоди після їх ратифікації

Звернутися до Конституційного Суду України щодо конституційності міжнародних договорів згідно із законодавством можуть лише Президент України і Кабінет Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на брифінгу голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК.

«До речі, ви повинні знати, що за міжнародними договорами можуть бути лише два суб`єкти подання – Президент і Кабінет Міністрів, але не депутати, ніхто», - сказав А.СТРИЖАК.

Разом з тим, він відмовився коментувати конституційність підписаного 21 квітня президентами України й Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ договору про продовження терміну базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі на 25 років, пославшись на те, що ще не ознайомився з текстом цього документа.

«Давайте дочекаємося. Хай буде ратифікований, ми його вивчимо. Якби я сказав, що він правильний чи неправильний, я був би не суддя. Я не можу тлумачити, як політик, то, чого я не читав», - відзначив А.СТРИЖАК.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України В.ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією про перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Раніше, 9 лютого 2010 року, колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО просив КС роз`яснити використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань.

Проте 20 квітня КС відмовив В.ЮЩЕНКУ в розгляді його подання щодо конституційності перебування на території України іноземних військових баз.

У відкритті провадження відмовлено у зв`язку з непідвідомчістю цього питання Конституційному Суду, пояснили в прес-службі КС.