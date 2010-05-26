Янукович внесе на розгляд ВР закон щодо ратифікації конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ внесе на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо ратифікації Європейської конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів як невідкладний.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Як зазначається у повідомленні, глава держави підтримав подання Омбудсмана про необхідність прискорення ратифікації конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів.

У поданні від 4 квітня 2010 року щодо необхідності прискорення ратифікації цієї конвенції Н.КАРПАЧОВА наголошувала на обов’язку держави компенсувати шкоду потерпілому від злочину, якщо особа злочинця не встановлена або він є неплатоспроможним. Проте закон, яким визначалися б умови та порядок такого відшкодування, досі не прийнято.

У поданні Уповноваженого з прав людини Президентові України зазначається, що учасниками цього важливого міжнародно-правового акта на даний час є 23 європейські держави, зокрема: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Велика Британія. Наша держава – одна з восьми, які у 2005 році підписали цей документ.

“Прийняття Європейської конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів 1983 року є надзвичайно важливим для України, враховуючи наявність масової трудової міграції українців за кордон, передусім у країни Західної Європи, та їх фактичну правову незахищеність. Ратифікація Конвенції, насамперед, сприятиме захисту прав наших трудових мігрантів”, - наголошувала Омбудсман.

У прес-службі Н.КАРПАЧОВОЇ повідомили, що щойно надійшла відповідь глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА на це подання. Він повідомив, що за дорученням глави держави подання Уповноваженого з прав людини розглянуто. Оскільки імплементація у національне законодавство названої Європейської конвенції дасть змогу поліпшити ситуацію у галузі забезпечення відшкодування шкоди громадянам України, які потерпіли від злочинів, питання підготовки до ратифікації цієї Конвенції перебуває під постійним контролем Президента України.

У відповіді С.ЛЬОВОЧКІНА наголошується, що ця Конвенція, а також Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковий протокол до неї передбачають взаємопов’язані заходи щодо їх реалізації. У зв’язку з цим визнано за доцільне одночасно внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про їх ратифікацію. Наразі триває погодження зацікавленими центральними органами виконавчої влади законопроекту про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї. Цей законопроект після його подання на розгляд Президентові України та законопроект щодо ратифікації Європейської конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів без зволікань будуть внесені до Верховної Ради як невідкладні для позачергового розгляду парламентом.

На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, ратифікація зазначеної Конвенції є необхідною умовою ефективного соціального та правового захисту громадян України, які стали жертвами злочинних посягань як на території нашої держави, так і за її межами.