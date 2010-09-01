Експерт: ліквідувати районні ради в Києві можна лише ліквідувавши районний поділ столиці

Звернення Київської міської ради до Верховної Ради України з питання внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» щодо можливості утворення чи не утворення районних рад у місті Києві виглядає досить необґрунтованим з юридичної точки зору.

Таку думку висловив в коментарі УНІАН партнер Адвокатського об’єднання «Актіо», адвокат Віталій СЕРДЮК.

“В першу чергу, увагу привертає досить довільне тлумачення депутатами Київради рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року у справі про адміністративно-територіальний устрій. Слід зауважити, що у цьому рішенні КСУ справді визначив, що під поняттям «організація управління районами в містах», що міститься в частині 5 статті 140 Конституції України, в системному зв`язку зі статтями 142, 143 Конституції треба розуміти повноваження міських рад як органів місцевого самоврядування в містах з районним поділом приймати рішення, зокрема, щодо матеріально-фінансового та організаційного забезпечення здійснення місцевого самоврядування в районах міста; утворення чи неутворення в місті районних рад та в разі їх утворення визначення обсягу і меж повноважень районних рад”, - сказав В. СЕРДЮК.

Він зазначив, що КС також встановив, що аналогічним чином необхідно розуміти поняття «організація управління районами в місті Києві», що вживається в ч. 1 ст. 11 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», за винятком повноважень приймати рішення щодо неутворення районних рад у місті, які відповідно до цього Закону (статті 6, 7, 8, 9) є обов`язковою складовою системи місцевого самоврядування в місті Києві.

У той же час, КС у згаданому рішенні визнав, що межі повноважень міських рад, зокрема щодо утворення і ліквідації районів у місті Києві, законами України чітко не визначені і не віднесені до компетенції будь-яких інших органів. У зв’язку з цим, такі питання, виходячи із спеціального конституційно-правового статусу міста Києва як столиці України, може вирішувати Київська міська рада.

Отже, згідно з рішенням КСУ Київська міська рада може ліквідовувати районні у місті ради тільки за умови ліквідації самого району. Нагадаємо, що на практиці ліквідація районних у місті Києві рад разом з районами уже відбувалась під час укрупнення районного поділу, проведеного у 2001 році. Тоді кількість районів, а відповідно і районних рад, у Києві була скорочена з 14-ти до 10-ти.

“Таким чином, повна ліквідація районних у місті Києві рад теоретично можлива на сьогодні тільки за умови цілковитої ліквідації районного поділу міста. Однак, ст. 2 Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» передбачає, що систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті. Видається малоймовірним, що Київрада разом з парламентом підуть на руйнацію фундаментальних основ організації системи місцевого самоврядування в столиці заради ліквідації потенційно опозиційних районних рад”, - вважає експерт.

Крім того він зазначив, що, якщо парламент внесе зміни, зокрема, до ст. 7 Закону «Про столицю України – місто-герой Київ», вилучивши з переліку обов’язкових елементів системи місцевого самоврядування Києві районні ради. Після таких змін Київрада отримає цілком достатні юридичні можливості для ліквідації районних рад.

В той же час, на думку експерта, така реформа місцевого самоврядування у Києві буде суперечити основним засадам Європейської хартії місцевого самоврядування. У ч. 3 ст. 4 цього міжнародного акту зазначається, що муніципальні функції, як правило, здійснюються переважно тими властями, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тією чи іншою функцією інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії.

“Ліквідація районних рад, навпаки, віддалить органи місцевого самоврядування Києві від кінцевих адресатів усіх муніципальних функцій, тобто від киян. Централізація місцевого самоврядування у багатомільйонній столиці призведе до зниження ефективності управління містом, оскільки постраждають багатоманітні інтереси локальних громад київських районів, які міська рада просто не в змозі буде відслідковувати та забезпечувати”, - наголосив В. СЕРДЮК.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада за рішенням 65 депутатів звернулася до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо ліквідації районних рад.