Порушено тисячу справ через порушення у банківській сфері

За дев`ять місяців поточного року прокурорами в порядку нагляду у банківській сфері порушено 998 кримінальних справ, розслідувано і направлено до суду 745 кримінальних справ цієї категорії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, на усунення порушень закону прокурорами внесено 142 документи реагування, за результатами розгляду яких 88 осіб притягнуто до відповідальності, відшкодовано 1,8 млн. грн.

Особливу увагу приділено захисту інтересів тих банків, де є державна частка, або в яких Національним банком України призначено тимчасового адміністратора чи ліквідатора.

Перевірки засвідчують, що службовими особами банків вчинялися кримінальні діяння, якими фінансовим установам заподіяно суттєвих збитків. Так, прокурором Врадіївського району Миколаївської області 17 травня порушено кримінальну справу стосовно службових осіб місцевого відділення ВАТ ”Державний ощадний банк України”, які шляхом підроблення кредитних договорів заволоділи коштами банку на загальну суму 2,2 млн. грн.

Викрито факти привласнення банківськими працівниками коштів, їх співучасті в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, заволодіння коштами громадян, що були на банківських рахунках, недбалого ставлення до своїх обов`язків, що призвело до суттєвих збитків.

Загалом поточного року прокурорами за фактами злочинних дій службовців банків порушено 336 кримінальних справ, 209 - направлено до суду.

Враховуючи, що прострочена заборгованість за банківськими кредитами перевищила 85 млрд. грн., прокуратурою особливу увагу звернуто на вжиття заходів для повернення боргу недобросовісними позичальниками. Генеральною прокуратурою України 22 липня порушено кримінальну справу стосовно президента одного з комерційних товариств Чернігівщини, який шляхом підробки документів, а також зловживаючи довірою підлеглих працівників, оформив у банку кредитів на суму понад 10 млн. грн., що використав для власних потреб.

Поширені також випадки незаконної реалізації боржниками заставленого майна, підроблення документів для неправомірного одержання банківських позик, вчинення шахрайських дій тощо.

Впродовж жовтня судами задоволено позовів прокурорів у банківській сфері на суму понад 300 млн. грн.