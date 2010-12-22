Молодіжні активісти та правозахисники пікетували МВС

Молодіжні активісти та правозахисники пікетували Міністерство внутрішніх справ України на знак протесту проти катувань і ксенофобських затримань.

Як наголошується у переданій УНІАН заяві київських лівих активістів та правозахисників, яку вони зробили під час пікету МВС 20 грудня, організованого з нагоди Дня української міліції, “українська міліція продовжує безкарно застосовувати використовувати практику катувань і ксенофобських затримань. В країні посилюються репресії відносно політичних ворогів режиму, причому здійснюється це під надуманими приводами”.

Щоб продемонструвати негативні тенденції, громадські активісти принесли до МВС стенди з написами “Обличчя підозрілої національності”, “Особи підозрілої поведінки” та “Людини неформального вигляду”. Обличчя на “портретах” були вирізані, активісти по черзі підставляли у дірки свої обличчя, тим самим підкреслюючи, що під абсурдні та незаконні визначення може підпасти кожна людина.

До будівлі міністерства також принесли репродукції картин київського художника Микити КАДАНА із серії “Процедурна кімната”. Плакати з репродукціями його картин також були розклеєні в різних кінцях міста 19 грудня.

У своїх виступах учасники акції згадували про численні випадки тортур у відділах міліції стосовно затриманих, зокрема, загибель у Шевченківському райвідділі столичної міліції студента Ігоря Індила, а також катування Якова Строгана, якому напередодні піддали міліціонери у Харкові.

Активісти наголошували на неприпустимості використання “планів з розкриття злочинів”, як критерію ефективності роботи міліції. На думку учасників пікету, це змушує міліціонерів ”фабрикувати справи і карати невинуватих”.

Також з нагоди Міжнародного дня мігранта, що відзначається у всьому світі щороку 18 грудня, активісти нагадали про ганебну практику “етнічного профайлінгу” – затримання і перевірки документів на основі зовнішності людини. Зокрема, мова йшла про затримання журналіста Мустафи НАЙЄМА саме через його нібито “східну” зовнішність.

Учасники мітингу також звертали увагу на те, що в серед пріоритетів МВС лишається окрема боротьба проти “етнічної злочинності”, що автоматично посилює в суспільстві поділ на “своїх” та “чужих”, отже провокує зростання ксенофобії.

Під час пікетування активісти вигукували гасла: «Ні - поліцейській державі!», «Так - культурам, ні – тортурам!», «Жертвою тортур може стати кожен!». В руках вони тримали плакати з написами: “Я МЕНТ - не аргумент”, “Чи мають чинність плани на злочинність?”, “Клею справи намертво. моМЕНТ”.

Організаторами пікету виступили рух “Соціальна Альтернатива”, “Вільна спілка” незалежної студентської профспілки “Пряма дія”, ВМГО “Фундація регіональних ініціатив”, за підтримки журналу соціальної критики “Спільне”, проекту “Без кордонів” Центру “Соціальна дія”, кураторського об’єднання Худрада та Центру Візуальної Культури Києво-Могилянської академії.