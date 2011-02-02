У Дніпропетровську створено муніципальну гвардію

Сьогодні депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили рішення про створення комунального підприємства „Муніципальна гвардія”.

Як передає кореспондент УНІАН, муніципальна гвардія буде підпорядкована Департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій міської ради.

Муніципальна гвардія забезпечуватиме правопорядок у Дніпропетровську під час проведення масових заходів, надаватиме послуги з охорони підприємств та установ. Окремим підрозділом стане „Фінансова гвардія”, яка здійснюватиме контроль за правопорушеннями у сфері торгівлі, паркування автотранспорту, сплати податків суб’єктами підприємництва.

Очікувані надходження до місцевого бюджету від господарської діяльності КП «Муніципальна гвардія» у 2011 році становитимуть 1,7-2,5 млн. грн. щомісяця.

У муніципальній гвардії служитимуть 130 професіоналів, колишніх співробітників органів внутрішніх справ.