У Дніпропетровську створено муніципальну гвардію
Окремим підрозділом стане „Фінансова гвардія”
Сьогодні депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили рішення про створення комунального підприємства „Муніципальна гвардія”.
Як передає кореспондент УНІАН, муніципальна гвардія буде підпорядкована Департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій міської ради.
Муніципальна гвардія забезпечуватиме правопорядок у Дніпропетровську під час проведення масових заходів, надаватиме послуги з охорони підприємств та установ. Окремим підрозділом стане „Фінансова гвардія”, яка здійснюватиме контроль за правопорушеннями у сфері торгівлі, паркування автотранспорту, сплати податків суб’єктами підприємництва.
Очікувані надходження до місцевого бюджету від господарської діяльності КП «Муніципальна гвардія» у 2011 році становитимуть 1,7-2,5 млн. грн. щомісяця.
У муніципальній гвардії служитимуть 130 професіоналів, колишніх співробітників органів внутрішніх справ.