Мантри біля багаття і заклики дракона: як російські криптовалютчики наводили порчу на долар (відео)
17:02, 19 лютого 2018Русский міръ
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З'являється жінка-маг, яка проводить ритуал призову якогось чорного дракона.
Учасники дивного заходи в російському Домодєдово впевнені, що їхній ритуал обвалить американську валюту.
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«Долар приречений. Ера ФРС закінчується, — як мантру вимовляють учасники містичного дійства. — Ми спалюємо стару систему. Як її породили, так її і знищимо».
Потім з'являється жінка-маг, яка проводить ритуал призову якогось чорного дракона.
Очевидно, що не всі учасники вірять в те, що відбувається — судячи з усього, деякі прийшли підтримати друзів і покомизитися. Також користувачі мережі припустили, що це відео — вірусна реклама маловідомої кріптовалюти. Її творець то і справа з'являється в кадрі, вставляючи свої коментарі.
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