Будуть літати на аварійному мотлоху: Росія розконсервовує '‎стародавні'‎ літаки

За оцінками фахівців, цим крилатим машинам може бути до 30 років.

Російські авіакомпанії розконсервують старі літаки для підтримки пасажиропотоку у 2026 році. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Йдеться про літаки різних типів – дев'ять Ту-204/214, один Ан-148 і два Іл-96. За оцінками фахівців, цим машинам може бути до 30 років.

Процес їх відновлення стартував у 2022 році. На даний момент 10 з 12 пасажирських та вантажних літаків вже повернуті в експлуатацію і використовуються різними замовниками. Серед одержувачів – доволі відома російська компанія Red Wings.

У 2026–2027 роках експлуатантам будуть передані ще два відновлених Ту-204.

Розконсервуються не тільки російські, а й західні повітряні судна. У найближчому майбутньому Росія може запустити на маршрути один відновлений двопалубний Boeing 747. В процесі реконструкції знаходиться ще один аналогічний борт.

Реконструкцію Boeing 747 можуть проводити в дружніх до РФ країнах, наприклад в Ірані, де є відповідна технічна база і фахівці. Передбачається, що відновити літаки буде відносно просто, адже комплектуючі для них випускалися масово.

Зазначимо, що за даними Росавіації, станом на жовтень минулого року парк 76 російських авіакомпаній, що виконують 99% польотів, становить 1135 повітряних суден (67% з них є літаками іноземного виробництва).

У стані льотної придатності на жовтень 2025 року перебувало 1088 літаків.

Російська цивільна авіація: головні проблеми

Ситуація в цивільній авіації РФ поступово стає критичною. Раніше ЗМІ повідомляли, що у найближчі п'ять років російські авіакомпанії втратять не менше 200 західних пасажирських літаків – приблизно третину парку Airbus і Boeing.

Через санкції немає ані запчастин для цих літаків, ані відповідного обслуговування. Через це зростає ризик нових катастроф і аварій.

Виробництво нових пасажирських літаків в РФ повністю зірвано. Після початку повномасштабної війни "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ побудувала лише одиниці придатних до експлуатації авіалайнерів, хоча планувала створити більше ста.

Єдиною надією для росіян залишається допомога країн глобального Півдня. Раніше УНІАН повідомив, що росіяни просувають спільне виробництво літаків Superjet та Іл-114 разом з Індією.

