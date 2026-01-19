Морозний енерготерор РФ продовжується: ворог знову залишив без світла мешканців 5 областей

Артем Некрасов зазначив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Росія вчергове атакувала українську енергетику. В результаті російських ударів частково залишилися без світла п'ять областей України.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив на брифінгу, що станом на ранок 19 січня без світла залишається частина Сумськіої, Одеської, Дніпропетровської, Харківської та Чернігівської областей.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація", - проінформував чиновник.

Він також зазначив, що ситуація зі світлом залишається складною у Києві та області ситуація залишається складною і не став прогнозувати час повернення до графіків погодинних відключень у столиці та на всій території Київщини. Крім того, Некрасов нагадав, що додаткове навантаження на енергосистему створюють морози, бо споживання електроенергії збільшується зі зниженням температури повітря.

"Над відновленням електропостачання в столиці працюють 60 бригад, з яких 12 залучені з інших регіонів. Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють", - підкреслив представник Міненерго.

За його словами, в усіх інших областях діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

"У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації", - зауважив Некрасов.

Росія продовжує масовані ракетно-дронові атаки на україську енергетику. В ніч проти 13 січня ворог вчергове вгатив по енергетиці Києва. Як зазначив керівник департаменту з експлуатації високовольтних мереж ДТЕК Київські електромережі Олександр Кожухар, після останніх атак РФ ситуація на Правому березі Києва погіршилася.

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що ситуація в енергосистемі України змінилася. Зараз в країні застосовуються графіки відключень світла по 4,5-5 черг одночасно. Таким чином, при обмеженнях в 5 черг з 6 відключення можуть тривати більше 16 годин.

Разом з тим, міністр енергетики Денис Шмигаль поставив "Укренерго" завдання зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація зараз найбільш складна.

