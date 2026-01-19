РФ намагається розділити енергосистему України на 'острови': чим це загрожує

Аналітики ISW зазначають, що РФ прагне залишити українців без світла та тепла.

Росія намагається розділити енергетичну систему України на енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії України, попереджає Інститут вивчення війни.

"Російські війська завдають ударів по енергетичній мережі України, намагаючись розділити її на дві частини вздовж лінії схід-захід", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, ворог намагається створити передумови для локальних блекаутів.

Фахівці також звернули увагу на повідомлення Головного управління розвідки Збройних сил України (ГУР) про те, що Росія розглядає можливість завдання ударів по підстанціях АЕС.

"Росія прагне відключити атомні електростанції від енергомережі України, залишивши українських цивільних громадян без електроенергії та опалення", - попереджала українська розвідка.

У цьому контексті аналітики, посилаючись на заяву президента Володимира Зеленського, нагадують, що Україні потрібно близько 18 гігават електроенергії для задоволення внутрішніх потреб у споживанні взимку, але зараз елекростанції можуть видавати лише 11 гігават - "цифра, яка, імовірно, значно зменшиться, якщо російські удари відключать одну або кілька українських атомних електростанцій від енергомережі".

Експерти додають, що з огляду на тривалі атаки РФ на енергосистему, Україні невідкладно потрібні додаткове ППО та боєприпаси, враховуючи, що російські удари "можуть незабаром перейти до атомних електростанцій в розпал зими".

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

Росія продовжує масовані атаки на українську енергетику. Зокрема, в ніч на 18 січня "країна-бензоколонка" вдарила дронами по енергетичній інфраструктурі півдня Одеської області. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в результаті влучань виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський попередив, що РФ збирається завдати шкоди атомним електростанціям. Глава держави підкреслив, що Україна має дані про об'єкти, щодо яких Росія проводила розвідку.

19 січня у трьох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки попередніх російських атак.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль поставив "Укренерго" завдання зменшити тривалість відключень світла там, де ситуація зараз найбільш складна.

