Російські військові «упустили» під час погрузки самохідну гаубицю «Акація» (відео)
У Черняховську (Калінінградська область РФ) російські військові не впоралися з погрузкою самохідної артилерійської установки 2СЗ "Акація" на транспортер – техніка впала з причепу, завалилася на бік та перекинулася.
Читайте такожРосійський телеканал видав інтернет-мем "Гарольд, що приховує біль" за військового експертаОдин з очевидців інциденту зняв те, що сталося, на відео. Коментуючи свою невдачу, російські військовослужбовці активно використовують ненормативну лексику.
Як повідомлялося в січні цього року, під час навчань на Чебаркульском полігоні в Челябінській області РФ загинув солдат-строковик.
Повідомлялося, що механік-водій танка отримав несумісні з життям травми в результаті грубого порушення вимог безпеки під час планових занять з водіння бойових машин