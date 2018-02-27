Російські військові «упустили» під час погрузки самохідну гаубицю «Акація» (відео)

Бронетехніка перекинулася при спробі заїхати на транспортер.

У Черняховську (Калінінградська область РФ) російські військові не впоралися з погрузкою самохідної артилерійської установки 2СЗ "Акація" на транспортер – техніка впала з причепу, завалилася на бік та перекинулася.

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Як повідомлялося в січні цього року, під час навчань на Чебаркульском полігоні в Челябінській області РФ загинув солдат-строковик.

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