Невдале пограбування: у РФ залишені злодієм сліди на снігу привели до його будинку на сусідній вулиці

Повідомляється, що сліди привели поліцію прямо до його будинку, де було знайдено та вилучено все викрадене майно.

Співробітники поліції в місті Анжеро-Судженськ в Кемеровській області РФ знайшли квартирного злодія завдяки слідам на снігу, передає РИА «Новости». Читайте такожУ Росії відвідувач секс-шопу прогнав грабіжника, побивши його величезним фалоімітатором (відео) «Прибувши на місце злочину, співробітники поліції з'ясували, що зловмисник проник у помешкання потерпілого, розбивши вікно. Під ним правоохоронці виявили сліди, залишені злодієм. Поліцейські пройшли за ним до будинку на сусідній вулиці і в результаті затримали підозрюваного», - повідомили в МВС РФ. Підозрюваним виявився раніше судимий 35-річний місцевий житель. Повідомляється, що сліди привели поліцію прямо до його будинку, де було знайдено та вилучено все викрадене майно.

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