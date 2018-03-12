Невдале пограбування: у РФ залишені злодієм сліди на снігу привели до його будинку на сусідній вулиці

19:39, 12 березня 2018
Русский міръ
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Ілюстрація / REUTERS

Співробітники поліції в місті Анжеро-Судженськ в Кемеровській області РФ знайшли квартирного злодія завдяки слідам на снігу, передає РИА «Новости».

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«Прибувши на місце злочину, співробітники поліції з'ясували, що зловмисник проник у помешкання потерпілого, розбивши вікно. Під ним правоохоронці виявили сліди, залишені злодієм. Поліцейські пройшли за ним до будинку на сусідній вулиці і в результаті затримали підозрюваного», - повідомили в МВС РФ.

Підозрюваним виявився раніше судимий 35-річний місцевий житель. Повідомляється, що сліди привели поліцію прямо до його будинку, де було знайдено та вилучено все викрадене майно.

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Теги: #сніг#пограбування