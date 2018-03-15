У Росії літак втратив при аварії майже 9 тонн золота – вантаж шукають в околицях аеродрому (фото)

Наразі в околицях аварії вдалося виявити лише 172 золоті злитки, кожен з них важить 20 кг.

У Росії ледь не зазнав аварії транспортний літак Ан-12, завантажений 9 тоннами золота. Більша частина вантажу під час аварії вивалилася з літака, його збирають на злітній смузі та в околицях аеродрому Якутська.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, відразу після зльоту у Ан-12 відірвало одну із стулок вантажного люка. На землі вже виявлено кілька частин літака, вирваних з його фюзеляжу.

Зазначається, що більша частина цінного вантажу під час аварії вивалилася з літака, зараз його намагаються зібрати по всіх околицях. В околицях аеродрому Якутська знайдено вже 172 злитка, кожен з них важить 20 кг.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебував 71 чоловік (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.