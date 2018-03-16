Золота лихоманка: росіяни шукають в Якутії дорогоцінні злитки, втрачені літаком Ан-12 (відео)

За інформацією російських ЗМІ, кількість пошукових запитів на покупку авіаквитків до Якутська після появи інформації про втрату золота зросла у три рази.

У російській Якутії другий день активно шукають золоті злитки, нібито втрачені вантажним літаком Ан-12 в результаті аварії.

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Як повідомило напередодні місцеве видання Sakhalife, люди ведуть пошуки по всьому периметру падіння дорогоцінних металів (площа якого становить кілька квадратних кілометрів), а в соцмережах, тим часом, з'явилася карта, на якій зазначено територію падіння вантажу.

В той же час, «Комсомольская правда» повідомляє, що місцеві жителі всю ніч нишпорили в околицях аеропорту з ліхтариками, незважаючи на те, що згідно із заявою транспортної поліції і слідчого комітету росії, всі злитки вже зібрано, і шукати більше нічого. Пошуки тривають і зараз.

За інформацією російських ЗМІ, кількість пошукових запитів на покупку авіаквитків в Якутськ після інформації про втрати золота зросла у три рази.

ЗМІ, при цьому, повідомляють, що з літака випало не золото, а срібло.

Напередодні повідомлялося, що в Росії мало не зазнав аварії транспортний літак Ан-12, завантажений 9 тоннами золота. Велика частина вантажу під час аварії вивалилася з літака, його збирають на злітній смузі і околицях аеродрому Якутська.