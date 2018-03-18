Людина-ракета, "моржі", лицарі в обладунках, римлянин і навіть ведмідь: як росіяни президента вибирали (фото, відео)

Як розповіли місцеві жителі, молодий чоловік з власної ініціативи виготовив військовий наряд.

У Росії в селі Горбунки Ломоносовського району на одну з виборчих дільниць прийшов місцевий житель у костюмі міжконтинентальної ракети "Сармат".

Про це повідомляє Online47.

Як розповіли місцеві жителі, молодий чоловік з власної ініціативи виготовив військовий наряд. Працівники дільничної комісії без проблем підтвердили особу екстравагантного гостя і дозволили йому пройти в кабінку для голосування.

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Акція викликала великий ажіотаж на дільниці. Виборці стали охоче фотографуватися з людиною-ракетою.

А от у Барнаулі на дільницю прийшла ціла група "моржів" у спідньому. Деякі з них наділи маски білих ведмедів.

У Бурятії віддати свій голос прийшов ведмідь. Щоправда не справжній. Чоловікові в костюмі звіра дозволили взяти ручку і поставити галочку у бюлетені. Жодних правопорушень при цьому не зафіксували.

Цікавинка трапилася і в Адигеї. Одним із перших у районі свій голос віддав чоловік, що приїхав на виборчу дільницю просто на коні.

Свій голос за президента РФ також віддав супермен.

У Пскові на виборчу дільницю прийшов чоловік в костюмі стрільця

У Санкт-Петербурзі на виборчу ділянку з'явилася група лицарів в обладунках.

Голосував і "римлянин", або, можливо, і просто запрошував зробити пам'ятне фото з дня виборів.

А в Омську влаштували цілий концерт на честь виборів.

Нагадаємо, що чинний президент РФ Володимир Путін проголосував на виборах президента Росії. За вже сформованою традицією він голосував на виборчій дільниці, розташованій в будівлі Російської академії наук у Москві.