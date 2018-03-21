Радіоведуча в Росії назвала електорат Путіна "приматами" і втратила роботу

"Стабільність, так, здається, ви це називаєте? Стабільно відстійне життя", - сказала, зокрема, ведуча.

Керівництво радіостанції "Радіо СВ" на Камчатці відсторонило від ефіру ведучу Росіну Буданс. Перед цим вона в ефірі назвала людей, які голосували за Володимира Путіна, "приматами".

«Вона відсторонена від ефіру до з'ясування всіх обставин. Це внутрішня справа редакції. Ніяких дзвінків з уряду не було», - заявив гендиректор радіостанції Віталій Кім, передає Камчатка-Інформ.

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Слова ведучої набули широкого резонансу після того, як запис був опублікований в інтернеті. "Балаган, звичайно, завершено, і хто купив оселедець на виборчій дільниці і горілочку в магазині за рогом, напевно сьогодні радісно святкує. Стабільність, так, здається, ви це називаєте? Стабільно відстійне життя у країні, повній енергетичних та інших ресурсів, країні, де політики будують собі замки за кордоном, а пенсіонери вмирають від голоду і холоду, інваліди не можуть вийти на вулицю, а працівники соціально-значущих професій ледве зводять кінці з кінцями. Така стабільність торжествує. А ось у мене останнім часом все частіше складається враження, що я живу в країні, де 74% громадян — це примати. Окремий привіт, до речі, тим, хто у нас, на Камчатці, робив казково красиві вкидання у виборчі урни. Як вам ночами спиться, друзі, стабільно?" - сказала ведуча.

Як повідомляв УНІАН, на виборах Путіна росіянка 20 хвилин пускала бульбашки в кабінці для голосування.