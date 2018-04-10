Сурков процитував репера Оксімірона та спрогнозував Росії століття геополітичної самотності

За словами помічника російського президента, Росія – це «країна-напівкровка» з гібридною ментальністю та біполярною історією.

Помічник президента РФ Владислав Сурков у своїй статті, присвяченій геополітичному майбутньому Росії, процитував російського репера Оксімірона, назвавши його «класиком вітчизняної поезії».

Стаття Суркова опублікована в журналі "Россия в глобальной политике". Помічник російського президента зазначає, що Росія не змогла інтегруватися ані у східний, ані у західний світ, і являє собою «західно-східну країну-напівкровку», з «двоголовою державністю, гібридною ментальністю, міжконтинентальною територією та біполярною історією».

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Політик зазначає, що в 2014 році завершилась «епічна подорож Росії на Захід», після якого для країни почався невизначено довгий час геополітичної самотності.

«Росія, без сумніву, буде торгувати, залучати інвестиції, обмінюватися знаннями, воювати (війна теж спосіб спілкування), брати участь у колабораціях, мати членство в організаціях, конкурувати і співпрацювати, викликати страх та ненависть, цікавість, симпатію, захоплення. Тільки вже без помилкових цілей і самозаперечення», - зазначає він.

«Буде важко, не раз згадається класика вітчизняної поезії: «Навколо лише терен, терен, терен... б***ь, коли вже зірки?!», - вказав Сурков, додавши, що епоха буде цікавою.

Зазначимо, що ці слова звучать у композиції російського репера Оксімірона «Неваляшка».

Нагадаємо, ЗМІ неодноразово називали Владислава Суркова людиною, яка зіграла центральну роль у заохоченні, організації та управлінні проросійськими терористами на Донбасі.