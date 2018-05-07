Російська делегація на Євробаченні несла прапори "ЛДНР" вулицями Лісабона (фото, відео)

Українці, які живуть у Лісабоні, також пішли на акцію, але вдягнувши футболки зі зневажливими написами на адресу президента Росії.

Російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу Євробачення-2018 у Лісабоні провела акцію "Безсмертний полк", учасники якої несли, зокрема,прапори "ЛНР" і "ДНР".

Про це "Громадському радіо" повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, який спостерігав за акцією.

Зазначається, що учасники акції, окрім портретів нібито своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні, несли також прапори РФ, України, Білорусі та Грузії.

Очолила ходу співачка Юлія Самойлова, яка представляє РФ на Євробаченні-2018.

Українці, які живуть у Лісабоні, також пішли на акцію, але вдягнувши футболки зі зневажливими написами на адресу президента Росії.

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«Ми пішли на акцію, аби зафіксувати, хто там є, яку використовує символіку і хто є організатором акції. На площі поруч з російськими прапорами були прапори «ДНР» і «ЛНР». У деяких учасників акції з прапорами України ми питали, чи дійсно вони є українцями. Вони сказали, що ні. Були також прапори Грузії. Чоловік, який тримав цей прапор, сказав, що він білорус. Були прапори інших країн, але люди, які їх несли, навряд чи були представниками тих країн», — розповів Садоха.

За його оцінками, в акції взяли участь щонайменше 300 учасників. Серед них були португальські організації лівого спрямування, зазначив українець.

За оцінками голови Спілки українців у Португалії, в акції взяли участь щонайменше 300 учасників.

Відео: UNILATV1