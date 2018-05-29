У Росії відкрили пам'ятник Путіну, але без Путіна

Фігуру Путіна прибрали за кілька днів до відкриття пам'ятника. У підсумку монумент складається лише з карти Росії, Конституції, кафедри із зображенням герба і трьох прапорів — Російської імперії, Радянського Союзу і Росії.

Сьогодні в селі Частоозєрьє Курганської області урочисто відкрили пам'ятник «Служіння Вітчизні». Передбачалося, що в центрі монумента буде знаходитися 3,5-метрова фігура президента Росії Володимира Путіна.

Однак за кілька днів до відкриття монумента фігуру Путіна прибрали через скарги адміністрації президента, повідомляє Znak.com.

У підсумку монумент складається лише з карти Росії, Конституції, кафедри із зображенням герба і трьох прапорів — Російської імперії, Радянського Союзу і Росії.

Депутат Держдуми, який був ініціатором встановлення пам'ятника, пояснив, що фігуру Путіна вирішили не ставити, так як «Путін скромна людина», яка поклала своє життя на вівтар Росії, повідомляє видання. Однак депутат додав: "Він колись, коли прийде час, повернеться на своє законне місце".

На карті зазначено Частоозєрьє, але немає Курильських островів і Калінінградської області.

Як повідомляв УНІАН, на тлі падіння національної російської валюти в кінці квітня в місті Сиктивкар на Стефанівської площі впав пам'ятник рублю.