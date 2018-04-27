Символічно: в Росії впав пам'ятник рублю (фото)

16:16, 27 квітня 2018
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Слідом за національною російською валютою Сыктивкаре впав пам'ятник рублю / фото pg11.ru

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Як повідомляє PG11.ru, пам'ятник буквально розсипався на шматочки: скло розлетілося по всьому майданчику, кріплення повилітали. З'явилася тріщина в п'єдесталі, на якому стояв пам'ятник.

Металевий знак рубля валявся на землі. Як повідомляє видання, його зараз підняли експерти для вивчення.

На місці події працює поліція. Їм належить дізнатися причину падіння арт-об'єкту. Поліція розглядає подію як акт вандалізму.

Як повідомляв УНІАН, після того як 6 квітня Мінфін США ввів нові санкції проти російських бізнесменів і їхніх фірм, долар і євро істотно зросли по відношенню до рубля.

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Теги: #Росія#російський рубль