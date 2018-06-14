Занадто дорого: у Красноярському краї Росії прийняли рішення не гасити лісові пожежі

Рішення прийняв Мінсільгосп регіону, пояснивши це тим, що витрати на гасіння пожеж перевищать можливі збитки від них.

Міністерство лісового господарства Красноярського краю прийняло рішення не гасити лісові пожежі.

Як повідомили на сайті відомства, витрати на гасіння пожеж перевищать можливі збитки від них. Тому Мінсільгосп вирішив просто спостерігати за ними з космосу.

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"У зоні контролю в Евенкійському і Єнісейській районах на віддаленій відстані діють 13 пожеж на загальній площі 4859 га, з них покритої лісом 4375 га. Всі осередки загорянь регіональна диспетчерська служба контролює засобами космомоніторинг. За попередніми даними, прогнозовані витрати на гасіння даних пожеж перевищать можливу шкоду, що може бути ними завдано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у підмосковному Ногінську пожежний літак Іл-76 МНС РФ скинув кілька десятків тонн води на пост співробітників ДПС.

Пілот повинен був скинути близько 40 тонн води на лісовий масив, але замість цього потік обрушився на трасу, обливши автомобілі ДПС і знаходився біля машини інспектора, який знаходився біля машини.