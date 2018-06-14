У Підмосков'ї пожежний Іл-76 помилково скинув 40 тонн води на патрульних (відео)

10:51, 14 червня 2018
Русский міръ
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У Росії пілот пожежного транспортника МНС "промахнувся", скидаючи воду на ліс / Скріншот - Youtube - SkyWay channel

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Як повідомляється на Youtube-каналі «Россия 24», інцидент стався під час демонстраційного польоту авіації МНС.

Пілот мав скинути близько 40 тонн води на лісовий масив, але замість цього потік обрушився на трасу, обливши автомобілі ДПС та інспектора, що знаходився біля машини.

Раніше повідомлялося, що жителі міста Об у Новосибірськійобласті РФ влаштували «Обський міський венеціанський карнавал» у затопленому підземному переході, щоб привернути до нього увагу місцевої влади.

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Теги: #Іл-76#Россия