У Підмосков'ї пожежний Іл-76 помилково скинув 40 тонн води на патрульних (відео)

Пілот мав скинути близько 40 тонн води на лісовий масив, але замість цього потік обрушився на трасу.

У підмосковному Ногінську пожежний літак Іл-76 МНС РФ скинув кілька десятків тонн води на пост співробітників ДПС.

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Як повідомляється на Youtube-каналі «Россия 24», інцидент стався під час демонстраційного польоту авіації МНС.

Пілот мав скинути близько 40 тонн води на лісовий масив, але замість цього потік обрушився на трасу, обливши автомобілі ДПС та інспектора, що знаходився біля машини.

Раніше повідомлялося, що жителі міста Об у Новосибірськійобласті РФ влаштували «Обський міський венеціанський карнавал» у затопленому підземному переході, щоб привернути до нього увагу місцевої влади.