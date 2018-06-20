У Росії депутат у супроводі охорони прискакав на роботу верхи на коні (відео)

Таким чином він висловив протест проти зростання цін на бензин в Росії, змінивши свій службовий автомобіль на коня.

Депутат законодавчих зборів Камчатського краю Росії Михайло Пучковський прибув вранці 20 червня на пленарне засідання до будівлі регіонального парламенту верхи на коні по кличці Ракета.

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Таким чином він висловив протест проти зростання цін на бензин в Росії, змінивши свій службовий автомобіль на коня, пише "Медуза".

Пучковський прискакав у супроводі двох помічниць, які доглядають за кіньми його присадибного господарства у передмісті Петропавловська-Камчатського.

Пучковский спробував прив'язати коня біля входу в будівлю парламенту, але охорона зажадала його прибрати. Співробітник поліції вручив депутату повістку з вимогою з'явитися в правоохоронні органи для складання адміністративного протоколу.

Коня доставили у господарство в селищі Заозерне помічниці депутата. Сам Пучковський після роботи повернувся додому на рейсовому автобусі.