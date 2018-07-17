Всесвітньо відомий діджей ховається від поліції у Росії з документами "діджея ЛНР" - ЗМІ

Промоутери встигли заховати музиканта і показали поліцейським документи "діджея з ЛНР".

Відомого діджея Боба Сінклера ховали в московському клубі «Сохо» під час перевірки поліції. Промоутери музиканта намагалися відкараскатися від поліції, пред'явивши їм документи "діджея ЛНР".

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Як повідомляється, на час чемпіонату світу в клубі «Сохо» на Савинській набережній відкрили новий майданчик спільно з дубайським клубом Base. Там повинні були виступати всесвітньо відомі діджеї та музиканти. Поліцейські дізналися, що майже всі діджеї виступають без ділової візи, щоб не платити податки. 11 липня поліція приїхала в клуб під час виступу Боба Сінклера і попросила його документи.

Промоутери встигли заховати музиканта і показали поліцейським документи "діджея з ЛНР". Сінклера так і не знайшли, а щодо керівництва почали перевірку.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський пропагандист зганьбився у прямому ефірі.