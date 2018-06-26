"Одразу повилазив весь наш довб*****зм": російський пропагандист зганьбився у прямому ефірі (відео)

Ведучий російського пропагандистського "Першого каналу" матюкається в прямому ефірі та навіть не перепрошує.

Російський пропагандист Артем Шейнін знову потрапив у скандал: дозволив собі нецензурну лексику під час ефіру на "Першому каналі".

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"Товариш пише мені: "Все, ідіоти, з цим Чемпіонатом світу... Одразу повилазив весь наш довб*****зм (дурість - Ред.)", - заявив прокремлівський пропагандист, не одразу зрозумівши сказане.

Варто зазначити, що Шейнін не перепросив за свій конфуз перед глядачами телеканалу.

Як повідомляв УНІАН, український десантник Валерій Ананьєв опублікував відео своєї зустрічі з російським пропагандистом Артемом Шейніним в італійській Вероні.

На записі він порівнює, як агресивно поводиться Шейнін на ТБ і як він реагує на образи у житті. Десантник плюнув пропагандистові в обличчя, але той витерся і почав розповідати про те, що сам воював.