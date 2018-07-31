У Москві три сестри вбили батька, який жорстоко поводився з ними (відео)

57-річний чоловік вигнав дружину, не відпустивши дочок, вживав наркотики і перетворив їхнє життя на пекло - в результаті черговий конфлікт завершився його вбивством.

Останкінський суд Москви продовжив термін затримання до 72 годин трьом сестрам Хачатурян. Раніше вони зізналися, що вбили свого батька. Сестрам 17, 18 і 19 років.

Як передає Бі-бі-сі, в ході допиту після затримання вони розповіли, що батько протягом тривалого часу завдавав їм "моральні страждання". За даними ЗМІ, він бив їх, а також схиляв до сексуальних зв'язків.

Тіло 57-річного Михайла Хачатуряна було виявлено ввечері в п'ятницю, 27 липня, в під'їзді багатоквартирного житлового будинку на Алтуфьєвському шосе. У нього було безліч колото-різаних поранень в області грудей і шиї.

За даними ЗМІ, батько перший напав на сестер з ножем. Сестри завдали батькові не менше 36 ножових ударів. Молодша дочка завдала йому не менше 35 ударів ножем в область шиї та тіла, середня - завдала йому не менше 10 ударів молотком, а старша розпорошила йому в обличчя перцевий газ з балончика, а потім вдарила його ножем у серце.

Вже після вбивства старша сестра звернулася в одну з московських лікарень, повідомивши, що батько поранив її ножем. Лікарі діагностували у неї колото-різану рану стегна, а також удари на стегні і передпліччя.

Консьєржка розповіла журналістам, що з квартири постійно доносилися "то крик, то плач", через що їхні сусіди неодноразово зверталися в правоохоронні органи. "Чути крики, але я ж не знаю, що вони говорять, вони ж на вірменському", - розповів сусід.

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За даними ЗМІ, вбитий Михайло Хачатурян вживав наркотики і постійно погрожував дочкам розправою. Мати затриманих сестер з ними не проживала. Хачатурян вигнав її з будинку в 2015 році, заборонивши брати з собою дітей. У них були дуже погані відносини і щоденні сварки, цивільний чоловік часто її бив.

У дівчат є старший брат, який проживає окремо. Про вбивство матір дівчат дізналася від сина.

Знайома дівчат розповіла журналістам, що вони постійно ходили в синцях і з шрамами по всьому тілу. "Але Михайло не був дурнем, і, як правило, вони були в місцях, які легко сховати під одягом", - зазначила вона.

За словами знайомої, батько домагався до дочок, а також не пускав дівчаток в школу та училище, не давав саморозвиватися, вимагав ідеальної чистоти і порядку в будинку. "На навчання бігали потайки. Молодших дівчаток через постійні пропуски не допустили навіть до іспитів. У старшої утворилися численні борги по навчанню", - розповіла подруга сестер.

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