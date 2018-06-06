У Росії вантажники винесли шафу, не підозрюючи, що жінка сховала у ній труп

57-річна жінка вбила свою тітку, сховала тіло в шафі і викликала вантажників.

У російському Смоленську жінка вбила 76-річну тітку і, щоб приховати злочин, викликала вантажників, які вивезли труп пенсіонерки з дому в шафі. Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету Росії.

"4 червня 2018 року близько 18 години 20 хвилин біля будинку 18/1 по вул. М. Соколовського міста Смоленська біля сміттєвих баків у шафі було виявлено тіло жінки з тілесними ушкодженнями", - йдеться у повідомленні.

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Як з'ясували правоохоронці, напередодні вдень 57-річна племінниця загиблої кілька разів вдарила її по голові милицею під час сімейного конфлікту. Після цього жінка почала душити свою тітку подушкою. Зрозумівши, що вона більше не дихає, зловмисниця поклала жінку до шафи, заклеївши дверцята скотчем, і викликала вантажне таксі.

У свою чергу вантажники, які нічого не підозрювали, вивезли меблі з тілом з дому і викинули шафу до сміттєвих контейнерів.

Зараз слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства. Під час обшуку місця трагедії було знайдено та вилучено знаряддя вбивства, одяг та інші предмети. Розслідування кримінальної справи триває.

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