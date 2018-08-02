У Підмосков'ї через розбитий пивний келих поліцейські до смерті побили чоловіка

У Підмосков'ї звільнили зі служби шістьох співробітників Державтоінспекції МВС РФ після бійки у барі, в результаті якої загинув чоловік.

Шістьох інспекторів звільнили "за вчинення проступку, що порочить честь співробітника органів внутрішніх справ", повідомляється на сайті управління МВС Московської області. Командирові полку, в якому вони служили, а також його заступнику і двом командирам взводу оголошені догани.

Як передає Бі-бі-сі, ввечері 20 липня в барі в місті Павловський Посад 34-річний житель Підмосков'я Євген Толстов посварився з інспекторами ДАІ.

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Очевидці розповіли журналістам, що бійку почали поліцейські: вп'ятьох напали на його друга. У прес-службі підмосковного главку МВС стверджують, що в бійці брали участь двоє інспекторів, які перебували на місці події у вільний від служби час і в цивільному одязі.

Компанія поліцейських і Євген з друзями сиділи за сусідніми столами. Толстов (за іншою версією - його друг) випадково впустив пивний келих зі столу поліцейських.

"До жінки підійшов адміністратор і попросив заплатити за розбитий посуд, що той зрештою і зробив. На цьому інцидент був вичерпаний, але у справу втрутився один із поліцейських і у грубій формі пред'явив претензії. Женя ще раз вибачився", - розповіла агентству Катерина Шептунова, дружина одного з присутніх там друзів Толстова.

Після цього друг Толстова Олексій запропонував поліцейському вийти і "поговорити по-чоловічому". Згідно з іншою версією, незадоволені автоінспектори викликали Олексія на вулицю.

Потім сталася бійка - Євген кинувся з кулаками на інспекторів, захищаючи товариша. За це отримав удар, не втримався на ногах і впав, вдарившись головою об бордюр.

"Слідом за Олексієм на вулицю вибігли інші даішники, стали його бити. Женя кинувся на допомогу, і поліцейські переключилися на нього: так сильно били руками і ногами, що проломили голову, - розповіла журналістам Катерина Шептунова. - У лікарні зафіксували вертикальну тріщину основи черепа. Лікар сказав, що такі травми, як правило, отримують саме від ударів, а не від падіння на асфальт. Охоронці закладу в бійку не втручалися".

Після бійки госпіталізували трьох осіб - двох поліцейських і Толстова. Один із інспекторів опинився у лікарні зі струсом мозку та забоями голови, а інший - в комі. 28 липня Толстов помер.

Слідчий комітет порушив справу за статтею "умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю".

У слідчому управлінні СКР по Московській області повідомили, що в минулі вихідні Павлово-Посадський міський суд заарештував одного з поліцейських. За словами друзів Толстова, засідання було закритим: нікого з очевидців в зал не пустили.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські слідчі у караоке-барі побили чоловіка, пісня якого їм не сподобалася.