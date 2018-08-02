У Підмосков'ї через розбитий пивний келих поліцейські до смерті побили чоловіка
Шістьох інспекторів звільнили "за вчинення проступку, що порочить честь співробітника органів внутрішніх справ", повідомляється на сайті управління МВС Московської області. Командирові полку, в якому вони служили, а також його заступнику і двом командирам взводу оголошені догани.
Як передає Бі-бі-сі, ввечері 20 липня в барі в місті Павловський Посад 34-річний житель Підмосков'я Євген Толстов посварився з інспекторами ДАІ.
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Очевидці розповіли журналістам, що бійку почали поліцейські: вп'ятьох напали на його друга. У прес-службі підмосковного главку МВС стверджують, що в бійці брали участь двоє інспекторів, які перебували на місці події у вільний від служби час і в цивільному одязі.
Компанія поліцейських і Євген з друзями сиділи за сусідніми столами. Толстов (за іншою версією - його друг) випадково впустив пивний келих зі столу поліцейських.
"До жінки підійшов адміністратор і попросив заплатити за розбитий посуд, що той зрештою і зробив. На цьому інцидент був вичерпаний, але у справу втрутився один із поліцейських і у грубій формі пред'явив претензії. Женя ще раз вибачився", - розповіла агентству Катерина Шептунова, дружина одного з присутніх там друзів Толстова.
Після цього друг Толстова Олексій запропонував поліцейському вийти і "поговорити по-чоловічому". Згідно з іншою версією, незадоволені автоінспектори викликали Олексія на вулицю.
Потім сталася бійка - Євген кинувся з кулаками на інспекторів, захищаючи товариша. За це отримав удар, не втримався на ногах і впав, вдарившись головою об бордюр.
"Слідом за Олексієм на вулицю вибігли інші даішники, стали його бити. Женя кинувся на допомогу, і поліцейські переключилися на нього: так сильно били руками і ногами, що проломили голову, - розповіла журналістам Катерина Шептунова. - У лікарні зафіксували вертикальну тріщину основи черепа. Лікар сказав, що такі травми, як правило, отримують саме від ударів, а не від падіння на асфальт. Охоронці закладу в бійку не втручалися".
Після бійки госпіталізували трьох осіб - двох поліцейських і Толстова. Один із інспекторів опинився у лікарні зі струсом мозку та забоями голови, а інший - в комі. 28 липня Толстов помер.
Слідчий комітет порушив справу за статтею "умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю".
У слідчому управлінні СКР по Московській області повідомили, що в минулі вихідні Павлово-Посадський міський суд заарештував одного з поліцейських. За словами друзів Толстова, засідання було закритим: нікого з очевидців в зал не пустили.
Як повідомляв УНІАН, раніше російські слідчі у караоке-барі побили чоловіка, пісня якого їм не сподобалася.