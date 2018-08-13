У російському місті Міас на Уралі немає бажаючих стати мером

Нинішній конкурс в Міасі — вже друга у цьому році спроба обрати главу міста.

У міста Міас на Південному Уралі (РФ) на конкурсі з виборів глави міста спостерігається відсутність кандидатів.

Читайте такожУ засніженому Єкатеринбурзі школярів вивели репетирувати парад Перемоги в літньому одязі (фото)

Як повідомляє «Знак», посилаючись на прес-службу зборів депутатів Міаського міського округу, через тиждень після початку прийому документів до конкурсної комісії ніхто не звернувся.

«У нас ще тиждень задля того, щоб прийняти документи від бажаючих взяти участь у конкурсі, — зазначили у зборах. — В принципі, це нормальна ситуація, оскільки всі чекають до останнього. Документи приймаються до 20 серпня включно».

Нинішній конкурс — вже друга спроба обрати главу Міаса в цьому році. Попередній конкурс був зірваний, оскільки більшість депутатів зіпсували бюлетені.

Зазначається, що ситуація, яка склалася, нагадує анекдот, який люблять повторювати в політтусовці Південного Уралу: «Шукаю роботу мером. Міас не пропонувати».

Місто має скандальну славу: за останні 10 років тут змінилося близько десятка керівників міста, більшість пішли зі скандалом або були арештовані.

Раніше повідомлялося, що в Омську на майданчику святкування Дня міста було встановлено шибеницю, за допомогою якої будь-який бажаючий міг сфотографуватися в образі повішеного.