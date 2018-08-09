"Пусть холопы отдыхают": у російському Омську дали приміряти шибеницю на День міста (фото)

День міста Омськ відзначав 4 та 5 серпня, але на дивну декорацію в інтернеті звернули увагу тільки зараз.

В російському Омську на майданчику святкування Дня міста була встановлена шибениця, за допомогою якої будь-який бажаючий міг сфотографуватися в образі повішеного. У міській мерії пояснили, що на святковому майданчику була відтворена набережна петровської епохи і з організаторами проведуть виховну бесіду.

Про це повідомляє новинний портал «Новый Омск».

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День міста Омськ відзначав 4 та 5 серпня, але на дивну декорацію в інтернеті звернули увагу тільки зараз. На фотографіях видно, що на міській набережній Омської фортеці встановлена шибениця з петлею на кінці мотузки, довжини якої досить, щоб її на себе приміряли люди. Наскільки безпечна конструкція була, не уточнюється.

Цікаво, що в соцмережах з сарказмом відреагували на "історичну достовірність" свята і городян, які з задоволенням фотографувалися, стоячи з петлею на шиї.

"Добрый День города и конкурсы интересные", — зазначив один з коментаторів, а інший додав: "Пусть холопы отдыхают".