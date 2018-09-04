Безруков, "Юнармія", канал "Звезда": в Міноборони РФ створюють нове управління пропаганди

Ідея «повернути до армії ідеологію» належить особисто міністру Шойгу, пишуть росЗМІ.

У Міністерстві оборони РФ створили "Головне військово-політичне управління" (ГВПУ), яке буде опікуватися «військово-політичною пропагандою» і контролювати відомчі ЗМІ.

Як повідомляє "РБК", про створення нового управління було оголошено 30 липня, воно сформоване на базі управління по роботі з особовим складом.

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Згідно з проектом положення про нове управління, достовірність якого журналістам підтвердило джерело у військовому відомстві, основними завданнями ГВПУ стануть «організація військово-політичної пропаганди», попередження екстремізму і наркоманії, а також робота зі ЗМІ. Найближчим часом положення має затвердити міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Зазначається, що співробітники управління будуть проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з військовослужбовцями та цивільним персоналом ВС щодо "актуальних питань державної внутрішньої і зовнішньої політики" та "реалізації виборчих прав".

До завдань ГВПУ увійде також психологічна робота з військовослужбовцями — відбір вступників на військову службу і узгодження призначень, включаючи «профілактику поведінки, що відхиляється».

Крім того, управління буде контролювати роботу ЗМІ Міноборони. Згідно з проектом положення, ГВПУ стане до роботи з надання субсидій телерадіокомпанії "Звезда" та газеті "Красная Звезда". Нова структура буде брати участь у контролі використання цих коштів, а також візьметься за організацію редакційно-видавничої діяльності і «випуском пропагандистських кінофільмів і відеоматеріалів». Управління також буде взаємодіяти з федеральними та регіональними ЗМІ.

Політуправління буде вживати заходів із "попередження екстремізму" в ЗС, а також вести "контрпропагандистську роботу по захисту особового складу від негативного інформаційно-психологічного впливу".

Окрема глава положення присвячена Громадській раді при Міноборони. До її складу увійдуть відомі артисти, громадські діячі та журналісти: від актора Сергія Безрукова і співака Льва Лещенка до правозахисників.

Політуправління буде надавати організаційну та методичну допомогу масовому дитячому пропагандистському російському руху «Юнармія», створеному з ініціативи Шойгу в 2016 році. Відзначається, що на кінець липня 2018 року в організації налічується понад 250 тисяч підлітків.

Начальник ГВПУ, заступник міністра оборони Андрій Картаполов розповів, що управління буде сформовано до 1 жовтня 2018 року і складатиметься з семи управлінь, військово-геральдичної служби та спрямування військової дисципліни і профілактики правопорушень.

Співрозмовник журналістів, близький до Міноборони, розповів, що ідея «повернути до армії ідеологію» належить особисто міністру Шойгу.

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