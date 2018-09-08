"Пропагандисти" з "ДНР" щомісяця показують в новинах підбитий два роки тому танк (відео)

Несамовиті "креативщики" терористів беруть картинку згорілого два роки тому танка і розповідають жителям окупованої України, що саме той броненосець, ясна річ – український, обстрілював житлові квартали Донецька.

Українським військовим доводиться одночасно відбивати ворожі атаки і на полі бою, і в інформаційному просторі. Та бої за свідомість не менш запеклі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Німий свідок боїв за Мар'їнку. Наш український варто вже два роки в полі. У 2015-му Т-64 підірвався на міні. Екіпаж встиг вискочити, а машина згоріла. Тепер "ДНРовская" пропаганда на тій стороні цей танк підбиває мало не кілька разів на місяць.

"Регулярно у своїх випусках кажуть, що вони мало не кожен місяць його підбивають".

Більше подробиць з передової лінії фронту на Донбасі дивіться в репортажі Руслана Ярмолюка.