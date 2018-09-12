У мережі посміялися з патріарха РПЦ Кирила через «снайпера-хранителя» (фото)

Інцидент стався два дні тому, під час проведення патріархом процедури освячення в Норильську.

Інтернет-користувачі висміяли предстоятеля РПЦ патріарха Кирила через те, що на зустрічі з людьми його супроводжував незвичайний «ангел».

Як передає replyua.net про це написав російський блогер Рустем Адагамов. «Патріарх Кирило приїхав в Норильськ разом зі снайпером ФСО, який засів на даху. Господи, подивіться на це», — зазначив він.

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Зазначимо, що цей інцидент стався два дні тому, під час проведення патріархом процедури освячення закладного каменя храму великомучениці Варвари в Норильську. В тому числі, на найближчому будинку був помічений снайпер Федеральної служби охорони. Серед користувачів соцмережі цей конфуз викликав справжній ажіотаж.

«Не довіряє Богу. На свої сили розраховує», «Це не снайпер. Це снайпер-хранитель», «На бога сподівайся, а снайпер – не схибив», «це не снайпер. Це ангел з гвинтівкою, ви віровідступники», — пишуть вони.

Відзначимо, що пізніше блогер видалив свій пост із фото.