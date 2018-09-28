У кафе Петербурга відвідувачі зварилися в окропі (відео)

Причиною інциденту стало те, що на Ізмайловському проспекті Петербурга прорвало теплотрасу.

У Петербурзі після прориву труби з гарячим водопостачанням у кафе загинули двоє людей.

Прорвало трубу з окропом близько 4 годин ранку, загинули двоє відвідувачів кафе, розташованого в центрі Петербурга, передає 78.ru.

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Молоді люди з дівчатами прийшли до закладу відсвяткувати день народження. Зазначається, що близько третьої години ночі через прорив труби всі відвідувачі і співробітники кафе спочатку вийшли із закладу, але двоє молодих людей вирішили повернутися по речі й не змогли вибратися.

Раніше жителю селища Новобурейський Амурської області не вдалося розплатитися в кафе новою купюрою в 2 тисячі рублів.