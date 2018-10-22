Російська активістка звинуватила у провокації «керченської бійні» репера Оксімірона

На думку активістки, текст пісні популярного виконавця необхідно переписати.

Російська громадська активістка Євгенія Чудновець написала до Роскомнагляду скаргу на пісню репера Оксімірона «Останній дзвоник» у зв'язку з масовим вбивством у коледжі окупованої Керчі.

Свою позицію Чудновець виклала в декількох постах в Facebook. Так, у композиції популярного виконавця мова йде про масове шкільне вбивство.

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«Я вважаю, що причиною трагедії в Керчі став саме цей кліп і текст пісні. Вплив творчості одного з найпопулярніших реперів Оксімірона на нашу молодь сумніву не викликає. Цей відеоряд та вірші, метою якого (я сподіваюся) було заробляння популярності і грошей, а не провокація до масових вбивств, має бути негайно видалений, щоб уникнути повторення цих жахливих вбивств наших дітей», – написала вона, звертаючись до уповноваженого з прав дитини при президенті РФ Ганни Кузнєцової.

«Дуже прошу вас посприяти його видаленню з мережі Інтернет. Відправила скаргу до Роскомнагляду», – продовжила вона.

Надалі Чудновець заявила, що в пісні «вимальовується план для підлітка як піти і вчинити масове вбивство дітей».

«Жодного натяку на мораль у ній немає, тому її потрібно переписати і додати слова про те що завжди є вихід із ситуації і що не потрібно завершувати життя самогубством», підкреслила вона.

За словами активістки, якщо репер не виконає її прохання, вона буде «просити уповноважених з прав дитини по всій Росії відмовити Оксімірону в концертній діяльності».

Нагадаємо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинули 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.