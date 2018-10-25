В російській Держдумі запропонували заборонити сайти та додатки для знайомств

Депутат Держдуми Тамара Плетньова також вважає, що в Росії необхідно «взагалі інтернет обмежити».

Голова комітету Держдуми РФ з питань сім'ї, жінок та дітей Тамара Плетньова виступила з критикою сайтів та додатків для знайомств в Інтернеті, а також закликала блокувати їх.

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«Я очолюю комітет з сім'ї, з нормальної сім'ї, коли чоловік та жінка одружуються, тому що кохають одне одного. А як вони там познайомилися, - ми теж в свій час по-різному знайомилися: і в транспорті, і на вулиці, і на танцях, але це не означає, що відразу одружилися. Ми дружили, якось домовлялися, ходили свататися, представлялися батькам, а вже потім одружувались, реєструвалися обов'язково. А тут чого? Натиснули на кнопочку, співпало - давай, так?», - наводить її заяву агентство «Москва».

Плетньова підкреслила, що зустріч з малознайомою людиною з Інтернету може обернутися непередбачуваними подіями.

«Нею може виявитися хто завгодно: якийсь аферист, який-небудь хворий. Я взагалі цього не розумію, не сприймаю абсолютно!» - заявила депутат.

За словами Плетньової, дівчата мають бути розумнішими і контролювати себе.

«Я вважаю, що у нас сьогодні дівчатка повинні бути розумні, адже вони ж майбутні мами. Хлопці якось до цього простіше ставляться - переспав і пішов, а їй потім розсьорбувати. Тому вона має думати більше», - зазначила вона.

Парламентарій додала, що для того, щоб припиняти негативні наслідки і розвивати правильні стосунки між чоловіком та жінкою, подібні ресурси для знайомств необхідно блокувати.

«Я була б повністю згодна [обмежити доступ до інтернет-сервісів для знайомств], і щоб взагалі Інтернет обмежити, адже усе, що негоже, звідти черпають наші і діти, і молодь, і люди похилого віку вже там сидять. Плітки там усякі, брехня. Люди думають, що це місце, де можна будь-яку людину зганьбити і ні за що не відповідати. Тому я з вами згодна, такі сайти потрібно блокувати, і не тільки такі», - підсумувала Т. Плетньова.

Нагадаємо, в червні Тамара Плетньова закликала росіянок не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями, які приїхали на чемпіонат світу з футболу.